Zootopia 2 es el gran estreno de esta semana en Cine Sunstar

La secuela de la exitosa animación de Disney se suma a la grilla de propuestas. Ingresá en la nota y disfrutá del avance.
Como cada jueves, Cine Sunstar suma las mejores novedades a su cartelera para el disfrute de los amantes del séptimo arte santiagueños.
En este caso, la segunda parte de la animación Zootopia es la novedad saliente que estará en la grilla de propuestas.
Zootopia 2. Judy y Nick deben perseguir a una misteriosa serpiente fugitiva llamada Gary que llega a la ciudad, poniendo todo de cabeza. Para resolver el caso, los detectives se ven obligados a ir de incógnito en nuevas partes de la ciudad, donde su creciente asociación será puesta a prueba mientras intentan resolver el misterio de su identidad y sus motivos.