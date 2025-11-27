“No soy de esos que le gusta ir a la rivalidad”: Facundo Melillán explicó por qué eligió Güemes

Con contrato vigente por dos años en el Aurinegro, el jugador contó el motivo que lo llevó a cambiar de vereda.

Hoy 09:25

La salida de Facundo Melillán de Mitre sorprendió a propios y ajenos, sobre todo por su buen cierre de torneo. Sin embargo, el defensor explicó que la determinación de Carlos Mayor de no tenerlo en cuenta fue determinante y abrió la puerta a su arribo a Güemes, club que lo buscó rápidamente para reforzar la última línea.

Melillán dejó en claro que su intención era seguir en Santiago del Estero. “La idea era no salir de la provincia, van a ser cuatro años que estoy aquí, estoy cómodo y a gusto. No se compara la seguridad de aquí con otros lados. Surgió el llamado de la dirigencia de Güemes, uno lo analiza porque uno tiene un cariño enorme por la gente de Mitre. Es una cuestión familiar el quedarnos”, manifestó.

El defensor también se refirió al momento en que el técnico aurinegro le comunicó que no sería tenido en cuenta. “Cuando uno está a gusto en un lugar y se siente querido no se quiere mover de ahí. Cuando me dio la noticia el técnico tampoco me volví loco, son decisiones que él toma, tendrá sus gustos. Me lo tomé de la mejor manera, todavía tengo contrato por dos años con Mitre”, explicó.

La noticia no solo lo sorprendió desde lo deportivo, sino también en lo emocional. “Cuesta caer en la realidad, es la primera vez que me dicen que no me van a tener en cuenta, golpeó bastante en lo familiar, hace 5 meses nació mi hijo en Santiago. No soy de esos que le gusta ir a la rivalidad, pero lo pienso por el lado familiar. Güemes se portó bien y eso es lo que me llevó a sumarme”, remarcó.

Por último, Melillán aseguró que llega motivado al Gaucho y con ganas de competir por un lugar. “Gracias a Dios pude terminar el torneo jugando, en un nivel bueno. Así como me brindé con mayor autoridad con la camiseta de Mitre, lo haré con esta institución. Esperemos, con el transcurso de la pretemporada, dar lo mejor y estar más a nivel”, cerró en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.