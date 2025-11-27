Adrián Toloza palpita el mano a mano ante Talleres en Nueva Esperanza: "Hay que vivir cada partido como una final”

El goleador de Vélez de San Ramón analizó el presente del equipo, valoró el cierre de la primera fase y anticipó un duelo duro fuera de casa.

Hoy 10:37

En la previa del choque ante Talleres de Nueva Esperanza por la ida de la Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el delantero de Vélez, Adrián Toloza, analizó el presente del equipo, valoró el cierre de la primera fase y anticipó un duelo duro fuera de casa.

“Nos encontramos bien, hemos terminado de buena forma y ahora nos preparamos para el partido que se viene. No ha sido fácil la primera etapa, estos duelos son decisivos y debemos estar preparados. Hay que vivir cada partido como una final”, remarcó.

Sobre el rival, Toloza destacó que será una prueba exigente. “Nos comentaron que es un equipo duro y que no regala nada. Se hace fuerte de local y debemos estar preparados. A partir de hoy ya empezamos a trabajar el duelo y los detalles”, explicó el delantero.

El atacante también subrayó la importancia de mantener la identidad futbolística y el protagonismo año a año en el equipo. “Tratamos de mantenernos en la misma línea, ser protagonistas y estar preparados para lo bueno y lo malo”, contó, confiando en que el grupo sostendrá la misma intensidad de la fase anterior.

Pensando en la serie, Toloza fue claro: “Es el primer paso que debemos dar, son los primeros 90’ y hay que venir con algo de allá”. Para el goleador, conseguir un buen resultado en la ida será clave para manejar la vuelta en condición de local.

Por último, valoró la dificultad del Regional y el desafío de cada cancha. “Es un torneo duro, y cada equipo conoce bien su localía. Tratamos de dejar una buena imagen, más que nada para nosotros”, cerró el delantero en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Comercio Central Unidos vs. Defensores de Monte Quemado

Estadio: Comercio (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Rodrigo Frías (Luna Wilson)

Asistente 1: Luis Mateo Medina (El Bobadal)

Asistente 2: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal B)

Cuarto árbitro: Enzo Lautaro Arraza (Termas de Río Hondo)

Central Córdoba (Frías) vs. Unión Santiago

Estadio: Central Córdoba de Frías

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)

Asistente 1: Santiago Coria (Loretana)

Asistente 2: Mario Esteban Navarro (Loretana)

Cuarto árbitro: Ismael Roldán (Quimilí)

Talleres de Nueva Esperanza vs. Vélez (San Ramón)

Estadio: Talleres (Nueva Esperanza)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistente 1: Renzo Maximiliano Padilla (Frías)

Asistente 2: Marcial Elías Juárez (Loretana)

Cuarto árbitro: Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)

Agua y Energía vs. Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Estadio: Agua y Energía (Santiago del Estero)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistente 1: Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)

Asistente 2: Julio Ramón Villarreal (Loretana)

Cuarto árbitro: Mariano Antonio Moreno (Frías)

Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Central Argentino

Estadio: Comercio de Campo Gallo

Hora: 17:30

Terna arbitral: