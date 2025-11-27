Luis Leguizamón, antes de visitar a Central Córdoba de Frías: “Somos candidatos y hay que demostrarlo”

El delantero de Unión Santiago habló del conocimiento del terreno, del crecimiento futbolístico y de la responsabilidad de sostener el rótulo de candidato.

Hoy 10:55

En la previa del duelo ante Central Córdoba de Frías, por la Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el delantero de Unión Santiago, Luis Leguizamón, analizó el presente del equipo. Habló del conocimiento del terreno, del crecimiento futbolístico y de la responsabilidad de sostener el rótulo de candidato.

“Tenemos conocimiento del panorama y de la cancha a la que vamos a ir a jugar. Tuvimos varios partidos en esta fase en canchas complicadas y ahí es donde tenemos que ser inteligentes, hacer nuestro juego con recaudos para no sufrir sorpresas y traernos un buen resultado”, expresó.

Además, el delantero remarcó: “Venimos de menor a mayor, nuevamente nos pasó algo parecido a la temporada anterior: perdimos margen contra Talleres y después nos tuvimos que hacer fuertes de la cabeza, salir de ese bache y hacernos cargo del papel que nos toca. Somos uno de los candidatos y eso hay que representarlo en la cancha”, afirmó.

Leguizamón reconoció que el estilo ofensivo que caracteriza al Tricolor tiene su costo en algunos pasajes del juego. “Arriesgamos y eso nos lleva a que el rival nos agarre mal parados. Siempre hacemos nuestro juego ofensivo y eso genera desgaste. Ahora vienen los partidos decisivos, donde hay que ser inteligentes para no sufrir”, cerró, confiado en que Unión Santiago sostendrá su identidad en una serie que promete intensidad.

Comercio Central Unidos vs. Defensores de Monte Quemado

Estadio: Comercio (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Rodrigo Frías (Luna Wilson)

Asistente 1: Luis Mateo Medina (El Bobadal)

Asistente 2: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal B)

Cuarto árbitro: Enzo Lautaro Arraza (Termas de Río Hondo)

Central Córdoba (Frías) vs. Unión Santiago

Estadio: Central Córdoba de Frías

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)

Asistente 1: Santiago Coria (Loretana)

Asistente 2: Mario Esteban Navarro (Loretana)

Cuarto árbitro: Ismael Roldán (Quimilí)

Talleres de Nueva Esperanza vs. Vélez (San Ramón)

Estadio: Talleres (Nueva Esperanza)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistente 1: Renzo Maximiliano Padilla (Frías)

Asistente 2: Marcial Elías Juárez (Loretana)

Cuarto árbitro: Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)

Agua y Energía vs. Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Estadio: Agua y Energía (Santiago del Estero)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistente 1: Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)

Asistente 2: Julio Ramón Villarreal (Loretana)

Cuarto árbitro: Mariano Antonio Moreno (Frías)

Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Central Argentino

Estadio: Comercio de Campo Gallo

Hora: 17:30

Terna arbitral: