Una joven universitaria falleció luego del ataque de tres pitbulls que estaban a su cargo

Madison Riley, a punto de graduarse y conocida por su amor por los animales, fue atacada mientras cuidaba a los perros en una vivienda de Texas.

Hoy 10:48

Madison Riley, una estudiante universitaria de 23 años, murió el viernes luego de ser atacada por los tres pitbulls que estaba cuidando en una casa de la ciudad de Tyler, Texas.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 16:15, cuando un vecino llamó al 911 al escuchar los gritos y la desesperación en el patio trasero de la vivienda. Al llegar, los agentes del Smith County Sheriff’s Office encontraron a Riley ya sin vida en medio de un charco de sangre y a los perros en actitud agresiva.

Según contó el sargento Larry Christian, los animales se abalanzaron sobre uno de los oficiales, quien debió usar su arma reglamentaria y disparó contra uno de los perros, matándolo en el acto. Los otros dos pitbulls sobrevivieron y quedaron bajo custodia.

Madison estaba a solo seis meses de graduarse en la University of Texas at Tyler, donde estudiaba para ser docente de nivel inicial. Su vocación, contó su madre, Jennifer Hubbell, nació por la experiencia de acompañar a su hermano menor, diagnosticado con autismo.

“Sus alumnos la adoraban. Tenía un don para hacer sentir a cada chico seguro, especial y querido. El corazón de Madison estaba hecho para eso”, escribió su mamá en un emotivo mensaje.

“Madi era amor, era luz, era bondad, era risa, era feroz de la manera más hermosa y cautivadora”, escribió Hubbell. “Amaba la vida con todo su corazón y se movía por el mundo con un espíritu libre que animaba a quienes la rodeaban”, agregó.

La joven tenía experiencia como cuidadora de perros y era conocida por su amor hacia los animales. Había trabajado varias veces como niñera para la familia dueña de los pitbulls y pensó que cuidar a los perros sería una tarea sencilla.

Días antes del ataque, Madison le comentó a su madre que notaba un “cambio” en la actitud de los perros. “Ella dijo que no siempre habían sido así”, recordó Hubbell, aún sin poder entender lo que pasó.

La familia de la joven habló de una ataque “repentino y brutal”

En el momento del ataque, los dueños de la casa estaban fuera de la ciudad. Este miércoles, la Justicia ordenó eutanasiar a los otros dos perros involucrados en el ataque.