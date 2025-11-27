Ingresar
Buscan a Caramelo, un cachorro perdido en el barrio Campo Contreras

El perrito desapareció el domingo 23 de noviembre en la manzana 68, Lote 1. Lleva un collar azul y se ofrece recompensa por información.

Hoy 11:07
Caramelo

Caramelo, un cachorro de apenas tres meses, se perdió el domingo 23 de noviembre en la manzana 68, lote 1 del barrio Campo Contreras. Su familia lo busca desesperadamente y solicita la colaboración de los vecinos de la zona.

El perrito es de pelaje negro, pero se distingue por tener manchas blancas en la cara y en las patas traseras. Al momento de desaparecer llevaba puesto un collar azul.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 385 433-4311.

La familia ofrece recompensa para quien ayude a encontrarlo.

