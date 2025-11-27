La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Su reciente aparición a la salida de un restaurante de lujo en París confirmó el impacto del cambio. Vestida con un traje verde menta diseñado por Tom Ford y un top negro diminuto, la artista demostró nuevamente su habilidad para transformar un momento cotidiano en un episodio que monopoliza miradas. La capital francesa funciona como escenario de la última escala europea de su tour antes de continuar en Australia, un contexto que amplificó la repercusión de su renovada imagen.
El color azabache ultraluminoso, acompañado por cejas decoloradas, marcó el inicio de una nueva etapa estética. Esta modificación llega mientras la cantante transita un momento afectivo atravesado por estabilidad y proyectos a futuro junto a Michael Polansky. Habló abiertamente sobre cómo su pareja la acompañó a superar momentos complejos vinculados a la salud mental, aportándole una calma que, según ella misma afirmó, necesitaba para recomponer su equilibrio emocional.
Además de su reconocida faceta interpretativa, Lady Gaga consolidó una trayectoria como autora detrás de algunos de los mayores éxitos del pop reciente. Sus composiciones lideraron los rankings internacionales y le valieron nominaciones destacadas, entre ellas menciones recurrentes a premios que celebran el trabajo exclusivo de los compositores. Varias de sus obras también fueron distinguidas en galardones cinematográficos, como ocurrió con la canción que ganó el Óscar en 2019, un reconocimiento compartido con otros colaboradores.
Su influencia va más allá de las piezas que interpreta. A lo largo de su carrera aportó letras a artistas de perfiles diversos y géneros distintos. Entre ellos aparecen Britney Spears, quien incluyó “Quicksand” como bonus track de Circus; New Kids on the Block, que sumaron “Full Service” a su álbum de regreso; y Michael Bolton, que lanzó la balada “Murder My Heart”. También colaboró con Adam Lambert en “Fever” y con la rapera Trina en “Let Dem Hoes Fight”, además de aportar el tema “Fashion” a Heidi Montag. Su trabajo como autora también se extendió a Jennifer Lopez, quien incorporó “Hypnotico” en Love?, y a Cher, destinataria de la inédita “The Greatest Thing”.