La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Lady Gaga volvió a instalarse en el centro de la escena con una transformación que reforzó su carácter de figura camaleónica. Esta vez, la sorpresa no vino de la mano de un maquillaje estrafalario ni de uno de sus habituales estilismos teatrales, sino de un cambio de color que reconfiguró por completo su imagen y que rápidamente se volvió tema de conversación. Con 39 años, dejó atrás el rubio que había definido buena parte de su estética para adoptar un tono profundo que capturó titulares y revivió su magnetismo visual.

Su reciente aparición a la salida de un restaurante de lujo en París confirmó el impacto del cambio. Vestida con un traje verde menta diseñado por Tom Ford y un top negro diminuto, la artista demostró nuevamente su habilidad para transformar un momento cotidiano en un episodio que monopoliza miradas. La capital francesa funciona como escenario de la última escala europea de su tour antes de continuar en Australia, un contexto que amplificó la repercusión de su renovada imagen.

El color azabache ultraluminoso, acompañado por cejas decoloradas, marcó el inicio de una nueva etapa estética. Esta modificación llega mientras la cantante transita un momento afectivo atravesado por estabilidad y proyectos a futuro junto a Michael Polansky. Habló abiertamente sobre cómo su pareja la acompañó a superar momentos complejos vinculados a la salud mental, aportándole una calma que, según ella misma afirmó, necesitaba para recomponer su equilibrio emocional.