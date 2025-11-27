Argentina arranca su sueño de Mundial en La Habana ante Cuba

El seleccionado albiceleste visita a los caribeños en el primer paso de los clasificatorios, con el objetivo de consolidar su juego y comenzar con el pie derecho.

Hoy 11:28

Argentina comienza su camino en la búsqueda de volver a un Mundial en La Habana. Cuba será el primer rival en el inicio de los clasificatorios y el equipo que dirigirá Nico Casalánguida llega en una buena forma a este enfrentamiento.

El rodaje conseguido en la Americup en la previa aparece como clave para sostener una identidad de juego, sobre todo desde la defensa. Del subcampeonato en Managua repiten 9 jugadores, mientras que Lee Aaliya fue el último corte antes del torneo y Facu Campazzo participó en el inicio de la preparación.

Precisamente las presencias del base y de Gabriel Deck aparecen como claves para afianzar a un equipo que viene con los ánimos en alza. A esta dupla habrá que sumar a los referentes de José Vildoza y Nico Brussino más los jóvenes Gonzalo Corbalán, Fran Cáffaro y Juan Fernández.

Enfrente estará un Cuba que llega con grandes bajas, pero que por su estilo de juego buscará complicar. Son conocidas las ausencias de Yoanki Mencía, Howard Sant-Roos y de Jasiel Rivero sobre todo. Pero también entre los convocados para este debut no estarán el joven 2006 Anthony Rodríguez, Arle Zaporta y Joan Gutiérrez, por lo que Onel Planas no para de sumar problemas.

Con Pedro Bombino y Reynaldo García como referentes, el seleccionado caribeño buscará hacer valer su localía en La Habana. Vienen de un segundo puesto en el Preclasificatorio Mundial disputado en Chile, donde cayeron sobre el cierre frente a los trasandinos.

Primer paso para una Argentina que quiere alimentar sus ilusiones de llegar a Catar 2027 desde el comienzo.