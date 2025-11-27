Argentina le ganó a Cuba y dio su primer paso para volver al Mundial

Fue victoria en La Habana del elenco de Nicolás Casalánguida por 80 a 68. Los mejores del elenco albiceleste terminaron siendo Cáffaro (18 puntos y 10 rebotes) y Corbalán (19 puntos, 7 recobres).

Hoy 22:45

Empezó el operativo regreso al Mundial para Argentina, y lo hizo con victoria ante Cuba en La Habana por 80 a 68. El conjunto de Nicolás Casalánguida (Prigioni volverá a tomar el mando el lunes en Buenos Aires) encontró en Gonzalo Corbalán a su goleador con 19 puntos y 7 rebotes. Otro de gran partido fue Fran Cáffaro, que aportó 18 tantos y 10 recobres. En Cuba sobresalió Karel Guzmán, con 22 puntos y 6 rebotes. Todos los jugadores de la albiceleste tuvieron minutos.

Argentina arrancó moviendo bien el balón, con varios mano a mano y encontrando buenos tiros abiertos. Gonzalo Corbalán comenzó preciso y fue el goleador del primer tramo con 7 puntos. Campazzo y Deck ingresaron y, debido a la imprecisión de los locales (con varios tiros sin tocar el aro y algunas pérdidas), el elenco de Casalánguida empezó a sacar algo de ventaja (14-7).

Algunas segundas oportunidades permitidas le dieron puntos a Bombino y a Cuba, que logró ponerse a 3 puntos (16-13). La Albiceleste cerró de gran manera el primer asalto y, rotando mucho el equipo, clavó un parcial de 7-0 para finalizar el episodio inicial arriba por 21-13. Para el segundo capítulo, Cuba levantó mucho la defensa, corrió más y pudo robar algunas pelotas, obligando a Nicolás Casalánguida a pedir tiempo muerto tras el empate en 25, liderado por un gran Karel Guzmán.

Argentina volvió a defender bien y, con un buen movimiento de balón, algunos robos y un par de volcadas impresionantes, retomó el mando (33-25). Cáffaro fue una molestia para Cuba en la pintura, luchando, sacando faltas y convirtiendo los libres logrados. Brussino rompió una sequía de tres y Corbalán lo cerró con crossover y flotadora para terminar el primer tiempo arriba por 41-32.

El segundo tiempo empezó con varios triples fallados por Argentina, pero también con buenos rebotes ofensivos del equipo de Casalánguida. Corbalán siguió siendo la amenaza ofensiva con su verticalidad. El nivel ofensivo bajó definitivamente, sin poder romper la defensa cubana, que, con la pelota en manos de Bombino y Guzmán, se puso a solo 2 puntos (50-48).

Argentina, liderada por Campazzo, empezó a correr las calles y volvió a sacar diferencia (59-48), encontrando muy buenos puntos en transición y metiendo un parcial de 9-0. El jugador de Gimnasia de Comodoro, Marcos Chacón, comenzó a hacerse cargo de las ofensivas cubanas, pero no tuvo tanta efectividad. Esto lo aprovechó la visita para empezar a estirar la máxima (65-49).

Con Karel Guzmán como líder, Cuba decidió no terminar el partido sin dar pelea y se puso a 6 puntos de Argentina (74-68). Con puntos consecutivos, Fran Cáffaro le puso paños fríos a la situación y la Albiceleste terminó asegurando su victoria, siendo superior, errando y abusando bastante del triple, permitiendo rebotes en defensa, pero ganando. El segundo paso en estas eliminatorias será el próximo lunes, en Buenos Aires, ante el mismo rival.