Una periodista fue agredida durante la despedida de Flamengo rumbo a la final de la Libertadores

Hoy 11:56

La cobertura previa a la gran final continental dejó un episodio lamentable. La periodista Duda Dalponte fue víctima de una agresión mientras realizaba entrevistas a aficionados del Flamengo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Galeão, donde miles de torcedores se congregaron para despedir al equipo antes del viaje a Perú. Durante una salida en vivo del programa O Hoje, un hincha la tiró del cabello en tres ocasiones, situación que quedó registrada ante las cámaras.

Dalponte relató luego lo ocurrido y explicó que al principio pensó que el primer tirón había sido accidental. Sin embargo, la repetición del gesto la llevó a comprender que se trataba de una acción deliberada. “La primera vez pensé que no había sido intencional. La segunda entendí que era a propósito, y la tercera me di la vuelta para intentar entender qué estaba pasando”, contó en diálogo con Globo.

La reportera remarcó que las coberturas con multitudes suelen implicar empujones o situaciones desordenadas, pero señaló que existen límites. “Me han tirado bebidas, pintura, me han arrancado auriculares sin querer, y todo eso es parte del juego. Pero hay cosas que no son bromas, son agresiones. Lo de hoy fue agresión, y es lamentable que siga pasando”, afirmó con visible angustia.

A su vez, Dalponte manifestó su deseo de que el episodio sirva como llamado de atención para poner fin a los ataques contra periodistas, especialmente mujeres, que trabajan en la vía pública. “Espero que no vuelva a ocurrir y que quienes faltan el respeto se den cuenta. Lo importante es que estoy bien y que seguiré haciendo mi trabajo, mostrando las celebraciones de la afición”, sostuvo.

Hasta el momento, no se identificó al agresor ni se informaron sanciones o medidas posteriores por parte de las autoridades o del propio Flamengo. Tampoco se confirmó la presentación de una denuncia formal.

El clima alrededor del equipo carioca ya venía caldeado. En plena partida hacia el aeropuerto, un grupo de hinchas logró invadir el micro del plantel, burlando la seguridad, mientras que en las calles de Lima circulan videos de riñas entre fanáticos de Flamengo y Palmeiras, alimentando la tensión previa a la definición.

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, desde las 18 (hora argentina y brasileña). Ambos clubes buscan su cuarta consagración, lo que los convertiría en la institución brasileña más ganadora de la historia del certamen, alcanzando a River Plate y Estudiantes de La Plata en la tabla histórica. El partido será arbitrado por el argentino Darío Herrera.