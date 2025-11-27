Sacudón en River: Marcelo Gallardo comunicó quiénes no siguen en 2026

La decisión, que se venía barajando desde antes de la derrota con Racing, incluye nombres pesados, entre ellos cuatro de los héroes de Madrid.

Hoy 13:37

River comenzó la semana con un fuerte movimiento interno: Marcelo Gallardo les comunicó a varios futbolistas que no continuarán en el plantel, en el marco de una reestructuración profunda tras un 2025 decepcionante. La decisión, que se venía barajando desde antes de la derrota con Racing, incluye nombres pesados, entre ellos cuatro de los héroes de Madrid que quedaron en la historia por la final de la Libertadores 2018 ante Boca.

Entre los jugadores a los que el DT ya les informó que no están en sus planes aparecen Ignacio Fernández, Milton, Gonzalo “Pity” Martínez, Miguel Ángel Borja y Enzo Pérez, todos con contrato hasta el 31 de diciembre. En el caso del capitán, la situación fue particular: el club le había ofrecido seguir como referente del vestuario, aunque con menos minutos ante la búsqueda de un refuerzo en su posición. Sin embargo, Enzo tendría decidido emigrar, por lo que cerraría su segunda etapa con la camiseta millonaria.

La salida de estos futbolistas marca el final de un ciclo para nombres que fueron clave en la historia reciente. Cuatro de ellos fueron titulares en la final en Madrid, incluido el Pity Martínez, autor de uno de los goles más recordados por los hinchas. Más allá del flojo rendimiento de River en 2024 y 2025, su legado está asegurado y su influencia en los grandes logros del club no se discute. En el caso de Borja, su adiós se dará con un registro destacado: 62 goles, que lo ubican en el puesto 27 de la tabla histórica de artilleros.

Además de los ídolos, Gallardo también les anticipó a otros futbolistas que buscarán nuevos rumbos. Sebastián Boselli no será prioridad, por lo que el club intentará ubicarlo en otro equipo. Federico Gattoni deberá volver a Sevilla, ya que su préstamo concluye y casi no sumó minutos. En tanto, Giuliano Galoppo podría seguir, porque River tiene intención de comprar su pase tras no cumplirse los objetivos que activaban la obligación de compra.

Otro caso fuerte es el de Paulo Díaz, quien cerró su ciclo después de seis años y medio. Aunque el DT también decidió no convocarlo a los últimos partidos del año, el defensor tiene contrato vigente hasta 2027 y su salida dependerá de que llegue una oferta que satisfaga a todas las partes. Por último, tres jugadores evaluarán propuestas para cambiar de aire: Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos, quienes podrían emigrar si aparece un club interesado.