Romaña, con un pie afuera: San Lorenzo espera una oferta millonaria desde Arabia Saudita

El defensor colombiano dejó un mensaje de despedida y el Ciclón aguarda una propuesta cercana a los 4 millones de dólares para dejarlo ir en medio de su crisis institucional y económica.

San Lorenzo se prepara para otro movimiento fuerte en el mercado: Jhohan Romaña está muy cerca de dejar el club y todo indica que el duelo ante Central Córdoba fue su último partido con la camiseta azulgrana. El colombiano de 27 años, que llegó en enero de 2024 y tiene contrato hasta diciembre de 2026, publicó un mensaje en tono de despedida, dejando en claro que su ciclo está prácticamente cerrado.

En Boedo esperan una oferta desde Arabia Saudita, donde un club estaría dispuesto a poner el dinero que pretende la dirigencia. Según trascendió, San Lorenzo no aceptará menos de 4 millones de dólares por la transferencia, una suma que resultaría vital en medio de la profunda crisis política y económica que atraviesa la institución, hoy sin una Comisión Directiva plenamente operativa por la situación que involucra a Marcelo Moretti.

El propio Romaña alimentó los rumores de salida al escribir en sus redes: “Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo en mi corazón”, mensaje que publicó tras haber sido expulsado en la eliminación ante Central Córdoba por los octavos del Clausura. Su despedida llega luego de un año en el que, incluso, estuvo cerca de quedar libre por atrasos salariales, situación que violaba una cláusula de su contrato. El club consiguió regularizar los pagos y el defensor terminó disputando todo el certamen bajo las órdenes de Damián Ayude.

En total, Romaña jugó 83 partidos y convirtió un gol con la camiseta azulgrana, convirtiéndose en una pieza importante del fondo. Más allá de la clasificación a la Copa Sudamericana, el objetivo central del club será ordenar las finanzas, y la venta del colombiano podría ser un paso clave en ese proceso.