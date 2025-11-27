Ingresar
Locales

Dictarán un “Seminario Navideño” de ornamentación en la Casa del Bicentenario

Esta actividad se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, de 19 a 22, en la Casa del Bicentenario, situada sobre la Av. Besares y la calle Garay.

Hoy 13:45

La Oficina de Emprendedores de la municipalidad de La Banda, dictará un taller de elaboración de piezas en yeso y cemento estilo navideño y velas artesanales, denominado “Seminario Navideño”.

El taller incluye los materiales que los participantes utilizarán. Por lo tanto, las inscripciones tienen un valor de $25.000 y pueden realizarse a través del siguiente número 3854209847.

Según se informó, los participantes aprenderán a crear sus propias piezas decorativas en yeso y cemento con motivos navideños, sin necesidad de tener conocimiento previo.

Para ello aprenderán a reconocer los materiales, usar pigmentos, elaborar los moldes, realizar desmoldes, lijar las piezas e impermeabilizar las mismas.

Con respecto a las velas aromáticas en recipiente, los participantes aprenderán a reconocer los materiales básicos, sus propiedades y proporciones y la temperatura adecuada para hacer las velas.

