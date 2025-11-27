Ingresar
Policiales

Ruta 34: paciente resultó herido cuando la ambulancia que lo trasladaba chocó contra un camión

El siniestro ocurrió a la altura del km 575, entre Colonia Dora y Herrera. El paciente que era trasladado sufrió una herida cortante y debió ser derivado para su atención.

Hoy 14:56

Un particular siniestro vial se registró pasadas las 13 de este jueves en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 575, en el tramo que une Colonia Dora con Herrera. Una ambulancia que trasladaba a un paciente desde Añatuya hacia Santiago Capital terminó colisionando desde atrás a un camión que circulaba en la misma dirección.

A raíz del impacto, el paciente que viajaba en la ambulancia sufrió una herida cortante a la altura del oído, por lo que tuvo que ser asistido por personal sanitario del Puesto de Salud de Herrera y luego trasladado nuevamente hacia Añatuya para una atención más completa. En tanto, el chofer de la ambulancia solo presentó golpes leves.

Por su parte, el conductor del camión, al sentir el impacto, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia una zona baja al costado de la ruta, aunque no sufrió lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Nº19 de Herrera, que se hizo cargo de las actuaciones de rigor para determinar las causas y circunstancias del accidente.

TEMAS Accidente de Tránsito

