Siete de los ocho clasificados a cuartos del Clausura vienen del mismo grupo

Los octavos del Torneo Clausura dejaron una tendencia contundente: la Zona A arrasó a la B y metió a siete equipos en cuartos de final. Solo Gimnasia pudo romper la hegemonía.

Hoy 15:59

Los octavos de final del Torneo Clausura llegaron a su fin y dejaron una postal difícil de pasar por alto. Con el triunfo de Tigre frente a Lanús en La Fortaleza, quedó definido el cuadro de cuartos y, al mismo tiempo, se confirmó un dato llamativo: siete de los ocho clasificados provienen de la Zona A, que prácticamente aplastó a la B en el mano a mano.

Los que marcaron esta tendencia fueron Argentinos, Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Barracas Central, Racing y Tigre, que dejaron en el camino respectivamente a Vélez, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres, Riestra, River y Lanús. Del otro lado, apenas Gimnasia de La Plata, que eliminó a Unión, pudo sostener el honor de la Zona B y se transformó en el único sobreviviente del grupo.

La sorpresa fue doble porque, además de la superioridad numérica, también se dieron varios batacazos. Argentinos, Estudiantes, Barracas y Tigre sacaron del torneo a equipos que habían terminado mejor posicionados en su zona. El caso de Gimnasia también entra en la lógica de los golpes, aunque con la particularidad de que es el único representante del Grupo B que sigue en carrera.

La diferencia entre ambas zonas no se explica solo por los resultados, sino también por los goles convertidos. En total, los equipos del Grupo A firmaron un 13-5 global, mostrando una eficacia notable. Del lado de la Zona B, solo tres equipos lograron marcar: Gimnasia (dos), River (dos) y San Lorenzo (uno). El resto, ni siquiera pudo descontar.