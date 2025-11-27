Putin busca que Trump reconozca sus avances territoriales en Crimea y el Donbás

El presidente ruso aseguró que el reconocimiento de los territorios anexados es clave para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra.

Hoy 16:26

El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó este jueves su propia versión del plan de paz para Ucrania, que incluye negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales, en particular las anexionadas Crimea y la región prorusa del Donbás.

Este reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Putin mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino solo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral, como durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.

El Donbás es una extensa zona del este de Ucrania, en su mayoría ocupada hoy por fuerzas del Kremlin.

El jefe del Kremlin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea “tiene importancia”, ya que entonces un ataque contra esas regiones sería considerado “una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes” y no “un intento de recuperar un territorio que pertenece legítimamente a Ucrania. Son cosas diferentes”.

“Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento. Pero, a día de hoy, no de Ucrania”, indicó.

Además, afirmó: “Por supuesto, queremos llegar, en un momento dado, a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico”. En ese marco, dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, perdió su “legitimidad” al no convocar elecciones al expirar su mandato en 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

“Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido (...) Por su parte, quien quiera, quien pueda, que entable negociaciones. Nosotros queremos que nuestras decisiones sean reconocidas por los principales actores internacionales. Eso es lo importante”, señaló.

Putin dijo que espera la llegada a Moscú, la semana que viene, del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

“La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú. Los esperamos en la primera mitad de la próxima semana”, precisó.

Mientras tanto, Ucrania y Estados Unidos reanudarán a finales de esta semana las negociaciones sobre el plan de paz que iniciaron el pasado fin de semana en Ginebra.