"Todo me afectó": Jésica Cirio dio detalles de sus problemas de salud

La modelo Jésica Cirio contó por primera vez los inconvenientes de salud que está atravesando y en qué se refugia para poder salir adelante.

Hoy 16:43

Jésica Cirio pasó por unos últimos años bastantes complicados a nivel emocional primero con su escandalosa separación de Martín Insaurralde, padre de su hija Chloe, y luego soportó la detención de Elías Piccirillo, con quien se había casado en mayo de 2024 y tras ese episodio policial se divorció.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde hace un tiempo, la modelo optó por alejarse de la exposición en los medios y llevar adelante una vida perfil bajo en busca de esa paz tan necesaria.

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), Cirio habló por primera vez sobre sus problemas de salud que enfrenta desde hace un tiempo tras un posteo que hizo en redes realizándose unos estudios médicos y comentó qué es lo que tiene y cómo hace para enfrentarlo.

"Tengo arritimias pero es todo consecuencia del estrés y por eso también lo que hoy más pienso en en resguardarme", comentó con valentía la modelo.

Y agregó sobre ese cuadro: "Te preocupa como todo pero trato de estar atenta a mi salud y esto de resguardarme porque más allá de que yo entreno, como sano, soy una persona súper sana en general, pueden pasar estas cosas y por eso es protegerme y estar atenta a mi salud en general".

"Todo me afectó, fue un año muy difícil, pero me considero una persona bastante fuerte y trato de tener atención en mi vida, mi cuerpo y salud y ponerle toda la garra a eso y regugiarme en la gente que quiero, de a poquitito voy mejorando", reconció Jésica sobre cómo las situaciones de su vida privada con sus últimas parejas la afectaron en su salud.

"Miro la cara y la veo muy angustiada y triste, sin el brillo de siempre. ¿Cuánto afecta a la salud de una persona todo lo que pasó ella?", observó el periodista Carlos Salerno tras la nota a la modelo.