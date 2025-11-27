El INDEC explicó por qué actualizó los números de actividad y la economía se salvó de la recesión

El estimador mensual de septiembre fue positivo en 0,5% y alejó el escenario recesivo proyectado por las consultoras. El organismo aclaró que todos los meses los nuevos indicadores de producción mensual hacen modificar "hacia atrás" la serie histórica.

Hoy 17:35

El Gobierno explicó por qué el INDEC recalculó "hacia atrás" los números de actividad económica tras la difusión del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que dio como resultado un 0,5% de crecimiento en comparación con agosto.

Ese indicador hizo a la economía salvarse de entrar en una recesión técnica, que se produce cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de contracción económica. Con los datos hasta agosto, el PBI había retrocedido 0,1% en el segundo trimestre y, de acuerdo a proyecciones privadas, el tercero también iba a ser de caída.

"El EMAE desestacionalizado se construye de manera indirecta, sumando los valores desestacionalizados de cada sector de actividad. En consecuencia, un incremento significativo en algunos sectores puede elevar el nivel agregado, incluso si los demás presentan variaciones más moderadas", explicó el INDEC en un comunicado.

Es una práctica común que la publicación de cada EMAE implique un recálculo de los estimadores anteriores, algo que el INDEC realiza al contar con indicadores consolidados.

"El método de desestacionalización utilizado históricamente aplica filtros móviles que recalculan la estacionalidad y la tendencia-ciclo cada vez que se incorpora un nuevo dato, lo cual provoca inestabilidad en los últimos meses de la serie", continuó el Indec su explicación técnica.

"La inclusión de un nuevo dato no solo implica estimar su valor desestacionalizado, sino también recalibrar los meses previos y la forma en que se distribuye la serie entre el componente desestacionalizado y el componente tendencia-ciclo", continuaron.

En ese sentido, desde el organismo estadístico mencionaron que "una trayectoria que antes se interpretaba como mayormente irregular pasa a leerse como un cambio más persistente en el nivel de actividad" y que por esa razón, una tendencia que "hasta agosto parecía negativa, pasa a mostrar una pendiente positiva una vez incorporado septiembre".

Respecto a qué sectores específicamente en septiembre empujaron la actividad, el Indec mencionó principalmente al sector de Intermediación Financiera, algo que atribuyó a un "aumento de los servicios de intermediación asociados al crecimiento de préstamos y depósitos, tanto en bancos públicos como privados y por comisiones bancarias"

En paralelo, señalaron que otro de los subsectores que crecieron en septiembre fueron los agentes y sociedades de bolsa por el incremento en el volumen negociado de los títulos públicos.

Entre el EMAE de agosto y el de septiembre cambiaron los números de varios meses. "Salvo el de abril, los datos previos de los otros siete meses fueron corregidos al alza. Así, mientras que en la publicación anterior los datos preliminares mostraban una caída de 0,6% en los primeros 8 meses del año, los nuevos datos muestran una suba del 0,5% en el mismo período. Con el crecimiento del 0,5% mensual en septiembre, el crecimiento acumulado en el año trepó a 1%", mencionó la consultora LCG en un informe.