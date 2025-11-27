Ingresar
Bailarinas santiagueñas viajarán a Córdoba para representar a la provincia en un importante certamen nacional

Se trata del prestigioso certamen de danzas y ritmos “Azul Fest World Champions”, que tendrá lugar en la ciudad de La Falda.

Hoy 17:43
In Da House Studio

Un grupo de jóvenes bailarinas de La Banda se prepara para vivir una experiencia única: representar a Santiago del Estero en la final del prestigioso certamen de danzas y ritmos “Azul Fest World Champions”, que tendrá lugar en la ciudad de La Falda, Córdoba.

Las alumnas Alma Gerez, Delfina Bustamante, Zoe Martín, Brisa Valdez, Marti Leguizamón, Mia Alieno y Atía Aranda, integrantes del grupo de competencia “Golden Crew” de la academia Inda House Dance Studio, viajarán este 29 de noviembre acompañadas por su profesora Sofía Díaz.

El equipo llega a esta instancia tras consagrarse campeonas provinciales en la fase selectiva realizada en Santiago del Estero, un logro que ahora buscarán defender en el escenario nacional.

La academia, ubicada en calle Alem de la ciudad de La Banda, destacó el esfuerzo y la dedicación de las bailarinas, quienes llevan meses de preparación para esta competencia que reúne a grupos de todo el país.

Con gran expectativa y orgullo, el “Golden Crew” se dispone a representar a la provincia y dejar, una vez más, el talento santiagueño en lo más alto del baile urbano.

