Vecinos de Villa Atamisqui movilizados por Thiago, un niño que necesita operarse en Tucumán

Thiago Emir Ruiz, de 6 años, padece luxación de cadera y requiere una cirugía urgente que cuesta 11 millones de pesos. Su familia, sin obra social, inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.

Hoy 17:44
La comunidad de Villa Atamisqui se encuentra movilizada por la situación de Thiago Emir Ruiz, un niño de 6 años que necesita una cirugía de urgencia debido a una luxación de cadera. El procedimiento, que consiste en una intervención de crecimiento guiado en ambas caderas con colocación de tornillos, debe realizarse en un centro médico de Tucumán.

Su tía, Marcela Leguizamón, explicó que la familia no tiene los recursos para afrontar los 11 millones de pesos que requiere la operación. Además, Thiago nació con síndrome de Moebius, hidrocefalia y epilepsia, condiciones que vuelven aún más necesaria la intervención para mejorar su calidad de vida.

Sin obra social que pueda cubrir los costos, la familia recurrió a la comunidad y a los medios para solicitar ayuda. “Cualquier difusión o colaboración significa muchísimo para nosotros”, expresó Marcela en su pedido dirigido a Diario Panorama.

Quienes puedan colaborar o necesiten más información pueden comunicarse a:
Marcela Leguizamón: 3855758345 – marcelaleguizamon15@gmail.com
Soledad Ruiz (mamá): +54 9 385 583-6997

