El grupo La Cruza Danza prepara un viaje para participar en Cosquín 2026

El viaje a Cosquín nunca empieza en enero: comienza mucho antes, en los patios, en los ensayos y en cada instancia donde la comunidad se reúne alrededor de la danza. Este 2026, La Cruza Danza vuelve a encender motores rumbo al festival más importante del folclore argentino, bajo la coordinación de Cristian “Colo” Vázquez, quien impulsa una propuesta que combina vivencia artística, convivencia grupal y participación activa en la gran fiesta serrana.

El itinerario hacia Córdoba —del 24 al 27 de enero— se construye como un camino colectivo. Y ese camino ya está en marcha. La academia anunció dos actividades claves que forman parte de la preparación anual del grupo: el taller de zamba de verano, que inicia el 15 de diciembre, y la muestra anual de la academia, que tendrá lugar el 9 de diciembre a las 21 en el Teatro 25 de Mayo, con participaciones especiales. Ambas instancias funcionan como un anticipo del trabajo que se proyecta hacia el viaje cultural.

“Cada año buscamos que los santiagueños no solo asistan al festival, sino que sientan que también lo construyen”, sostiene Vázquez, director y motor de un proyecto que ya lleva más de dos décadas formando bailarines y tejiendo comunidad desde Santiago del Estero. Ese espíritu colectivo se renueva con cada generación de alumnos que pasa por La Cruza, un espacio donde la danza se vive como lenguaje, memoria e identidad.

En Cosquín, la experiencia no se limita a ocupar una platea. Los participantes comparten talleres, caminatas, fogones y ensayos que desembocan en una presentación grupal dentro del circuito de peñas oficiales. La vivencia se multiplica en las calles, en el río y en las plazas donde la música late sin descanso. “En 2025 fue emocionante ver cómo una simple chacarera frente al río reunió a gente de todas partes. Eso también es Cosquín”, recuerda una de las viajeras del año pasado.

Pero para llegar a ese momento, el recorrido previo es esencial. El taller de zamba —abierto a todo público e inscripciones disponibles al número 3855865865, al igual que para reservar un lugar para Cosquín - será una de las instancias de preparación técnica y expresiva para quienes quieran sumarse a la propuesta. Al mismo tiempo, la muestra del 9 de diciembre cerrará el año académico con una puesta que resume el trabajo colectivo realizado durante todo 2025, un espacio donde alumnos y docentes celebran el vínculo entre tradición y creación.

La Cruza Danza se ha consolidado como un referente regional por su mirada social del arte y su apuesta por lo autogestivo. No se trata solo de bailar: se trata de habitar un territorio cultural. Por eso, el viaje a Cosquín se convierte en un puente que conecta la formación local con una de las escenas más emblemáticas del país.

Las inscripciones para la experiencia 2026 ya están abiertas y la convocatoria es amplia: bailarines, músicos y cualquier persona que desee vivir el festival desde adentro. Porque, como repite el Colo, “el escenario es solo una excusa; lo verdadero ocurre en el camino”.

Y ese camino ya empezó. Con talleres, con funciones y con una comunidad que cada diciembre vuelve a reunirse alrededor del baile para proyectar, una vez más, el sueño serrano.