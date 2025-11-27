Fuerte temporal con caída de granizo provocó daños en la zona rural de Los Juríes

El intenso calor dio paso a un fuerte temporal que afectó principalmente a los sectores rurales, donde la caída de granizo dejó importantes daños materiales.

Hoy 19:58

Un violento cambio de tiempo sorprendió este jueves a los habitantes de Los Juríes, en el departamento General Taboada, luego de una jornada sofocante en la que las temperaturas en Santiago del Estero superaron ampliamente los 42 grados.

Vecinos de distintos parajes compartieron imágenes de la tormenta, que en las afueras de la ciudad se presentó con una abundante caída de piedras. En zonas como lotes 4, 5, 8, 41, 42 y otros puntos cercanos, el granizo se acumuló sobre caminos y predios, provocando voladuras de techos, caída de árboles y daños en construcciones livianas.

La violencia del fenómeno también impactó en la actividad productiva de las familias rurales: se registró la muerte de animales de corral, principalmente gallinas, lo que representa una pérdida significativa para economías que dependen de la cría y venta de estos animales.

En la ciudad de Los Juríes, en cambio, el temporal llegó con ráfagas de viento, lluvia y un breve momento de sol, sin generar daños considerables. Sin embargo, el brusco descenso de la temperatura se sintió en todo el distrito tras la llegada de la tormenta.

Por disposición del intendente Javier Carbajal, equipos municipales comenzaron de inmediato con el relevamiento de daños y la asistencia a los vecinos afectados. Una vez concluido el informe oficial, será elevado a Defensa Civil de la Provincia para coordinar acciones y gestionar la ayuda necesaria.

El episodio se suma a una serie de días marcados por un calor extremo en la provincia, donde el cambio repentino de condiciones climáticas dejó consecuencias de magnitud en las áreas más vulnerables.