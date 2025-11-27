En Santiago del Estero la temperatura superó los 55 grados en una jornada extrema

Una lectora de Diario Panorama realizó el impactante registro al exponer su termómetro al sol en la zona de El Deán.

Hoy 20:40

Santiago del Estero atravesó este jueves una de las jornadas más agobiantes del año. En horas de la siesta, una lectora de Diario Panorama registró una temperatura de 55,1º al exponer su termómetro al sol alrededor de las 15 horas, en medio de un calor sofocante que afectó a toda la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura real también fue extrema: el registro oficial marcó más de 42 grados, mientras que hacia las 18 horas el termómetro todavía indicaba 42,7º, confirmando que el alivio térmico tardó en llegar.

El fuerte calor que caracteriza al verano santiagueño tuvo además un condimento adicional. Cerca de las 13, el índice UV superó los 11 puntos, el nivel catalogado como “riesgo extremo”. Esta situación provocó que numerosos teléfonos celulares emitieran alertas para advertir sobre el peligro de exponerse al sol en esas condiciones, debido al alto riesgo de quemaduras y golpes de calor.

Lluvia, granizo y alivio en el interior

Mientras la capital soportaba temperaturas abrasadoras, la tarde trajo un brusco cambio en distintas zonas del interior. En varios sectores del departamento General Taboada, especialmente en Los Juríes, se registró lluvia intensa y caída de granizo, fenómeno que fue captado y compartido por los propios vecinos.

Tras el temporal, se produjo un marcado descenso de la temperatura, acompañado por ráfagas de viento que aportaron algo de alivio luego de una jornada prácticamente insoportable.

El episodio vuelve a dejar en evidencia la combinación de calor extremo e inestabilidad climática que viene atravesando la provincia en los últimos días, y que podría repetirse en las próximas semanas si persisten las mismas condiciones atmosféricas.