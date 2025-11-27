Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 35º
X
Locales

Desviarán el tránsito en Av. Colón y San Juan por el avance de la obra de repavimentación

Por avances en la obra de repavimentación de avenida Colón, se restringirá el paso vehicular en el cruce con calle San Juan a partir del mediodía del viernes 28.

Hoy 21:31
repavimentación Colón

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que los conductores que se dirijan hacia la zona oeste por San Juan podrán girar por Santa Fe y luego dirigirse por Pedro León Gallo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En tanto, se hace saber que la avenida Colón está habilitada al tránsito en el sentido norte-sur en toda su extensión y que el corte no afectará el recorrido de las líneas de colectivos.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  3. 3. Añatuya: liberan a abogada tras declararse la nulidad del procedimiento por presunta usurpación
  4. 4. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  5. 5. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT