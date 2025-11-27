Desviarán el tránsito en Av. Colón y San Juan por el avance de la obra de repavimentación

Por avances en la obra de repavimentación de avenida Colón, se restringirá el paso vehicular en el cruce con calle San Juan a partir del mediodía del viernes 28.

Hoy 21:31

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que los conductores que se dirijan hacia la zona oeste por San Juan podrán girar por Santa Fe y luego dirigirse por Pedro León Gallo.

En tanto, se hace saber que la avenida Colón está habilitada al tránsito en el sentido norte-sur en toda su extensión y que el corte no afectará el recorrido de las líneas de colectivos.