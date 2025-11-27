Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 35º
X
Locales

El Mercado Artesanal Municipal organiza una Feria de Artesanías en el parque Norte

El evento se llevará cabo este viernes 28, desde las 9 hasta las 13 horas.

Hoy 21:35
Feria de Artesanías

El Mercado Artesanal Municipal realizará una Feria de Artesanías este viernes 28 de 9 a 13 horas en la sede del Complejo Parque Norte Arsenio Salazar (Av. Belgrano entre Constitución y Ameghino).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un recorrido único por el arte y la creatividad local, los visitantes podrán acceder a productos textiles, de cerámica, metal y madera, joyería, cestería, cuero, muebles y macramé.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  3. 3. Añatuya: liberan a abogada tras declararse la nulidad del procedimiento por presunta usurpación
  4. 4. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  5. 5. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT