El Mercado Artesanal Municipal organiza una Feria de Artesanías en el parque Norte

El evento se llevará cabo este viernes 28, desde las 9 hasta las 13 horas.
El Mercado Artesanal Municipal realizará una Feria de Artesanías este viernes 28 de 9 a 13 horas en la sede del Complejo Parque Norte Arsenio Salazar (Av. Belgrano entre Constitución y Ameghino).
A través de un recorrido único por el arte y la creatividad local, los visitantes podrán acceder a productos textiles, de cerámica, metal y madera, joyería, cestería, cuero, muebles y macramé.