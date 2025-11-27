Gran incendio de pastizales puso en alerta a vecinos de El Zanjón

Decenas de bomberos trabajaron por más de 3 horas para lograr controlar las llamas, que se extendieron rápidamente a causa del viento.

Hoy 22:56

Un incendio de pastizales de grandes proporciones se registró este jueves en una zona montuosa de El Zanjón, a unos 400 metros de la Ruta 9, y mantuvo en vilo a los vecinos debido a la cercanía del fuego con varias viviendas.

Personal policial en el lugar

Las llamas, que se extendieron a lo largo de aproximadamente un kilómetro, demandaron un intenso operativo que se prolongó por más de tres horas. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos dotaciones de Bomberos de la Policía, quienes realizaron tareas coordinadas para contener el avance del foco ígneo.

Personal de Bomberos de la Policía

Además, prestaron colaboración efectivos de la Seccional Séptima de policía y del Grupo Especial de Rescate (GER), ante la magnitud del siniestro y la preocupación generada entre los habitantes de la zona.

Dotación de Bomberos Voluntarios

A pesar de que las llamas llegaron a escasos metros de algunas casas, no se registraron heridos ni daños materiales, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Daños en el lugar

Las causas del incendio aún no fueron establecidas, aunque no se descarta que las altas temperaturas y la sequía hayan contribuido a su propagación. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar quemas en zonas rurales para prevenir este tipo de episodios.