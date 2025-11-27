La intendente se reunió con el titular de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública

De la reunión de trabajo también participaron diversas autoridades municipales.

Hoy 22:12

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar del presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, Gonzalo Lecuona.

También participaron de la reunión el secretario de Coordinación, Daniel Kobylañski y las autoridades del área de Economía, integrada por la secretaria, Anabel Arce; el subsecretario, Francisco Zamora; el contador general, Guillermo Caldera; la tesorera general, Verónica Casoliva y la directora de presupuesto, Myriam Manzur.

Durante el encuentro, dialogaron sobre políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible, formas de mejorar la eficiencia en la gestión financiera y presupuestaria y modelos de planificación que respondan a las demandas del contexto actual.