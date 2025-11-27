Ingresar
Cultura de la Municipalidad convocó a cantantes para participar en evento navideño

Los músicos seleccionados formarán parte del coro que ambientará el encendido de las luces navideñas.

Hoy 22:10

La Municipalidad de la Capital invita a vecinos cantantes a incorporarse al flamante Coro Navideño de la Ciudad, que tendrá la misión de ambientar la tradicional ceremonia de encendido de la ornamentación lumínica navideña, programada para el próximo lunes 8 de diciembre.

La convocatoria está destinada a niños, jóvenes y adultos, bajo la dirección musical de la profesora Daniela Anriquez, quien guiará los ensayos y preparará un repertorio especial.

Los ensayos se llevarán a cabo todos los martes y jueves a las 19 horas en el Centro Cultural Rojas (Libertad esq. Pringles). Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 3854893283.

