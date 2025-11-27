Desde el 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo descuento de Rentas de la Municipalidad

Desde el organismo anunciaron que los beneficiarios serán jubilados, discapacitados, excombatientes y hogares bajo la línea de indigencia.

Hoy 22:18

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Capital informó que desde el lunes 1 de diciembre hasta 31 de enero del 2026, los jubilados podrán acogerse al beneficio de descuento de entre un 30% a un 100% de la contribución que incide sobre los inmuebles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo informó que podrán acceder a este beneficio, los jubilados nacionales o provinciales y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos. La medida también alcanza a discapacitados, hogares bajo la línea de indigencia y ex combatientes de Malvinas; y a empleados municipales, jubilados municipales o pensionados de causantes que prestaron servicios en la Municipalidad.

Los vecinos que estén contemplados en estas categorías, deberán cumplir con requisitos; en el caso de solicitarlo por primera vez, deberán presentar la escritura o boleto de compraventa timbrado y con firma certificada, además de constancia de adjudicación y una boleta de servicio de luz, agua o gas.

En el caso de que, ya posean el descuento, como en el caso de jubilados tendrán que presentar recibo del beneficio, DNI y la última boleta de contribución sobre inmuebles abonada.

En tanto, los empleados municipales, deberán entregar recibo de sueldo y declaración jurada donde solicita el débito automático en planilla de haberes.

Las personas discapacitadas, por su parte, tendrán que presentar DNI, última boleta de contribución sobre inmuebles abonada y certificado de discapacidad vigente.

Mientras que, los ex combatientes tendrán que exhibir su DNI, última boleta de contribución sobre inmuebles abonada y certificado de ex combatiente.

Los hogares bajo la línea de indigencia deberán mostrar DNI, última boleta de contribución sobre inmuebles abonada, constancia negativa del grupo familiar e informe socio ambiental de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social.

Quienes estén interesados en obtener el beneficio, deberán cancelar todas las deudas tributarias, inclusive las devengadas en el mes de diciembre 2025.

Para un trámite mucho más ágil, la documentación podrá ser remitida por mail a atcontribuyentes@santiagociudad.gov.ar, o bien comunicarse por consultas a los números de whatsapp: 3853021418 / 3855146647 o al teléfono (0385) 422-9811.