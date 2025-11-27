El violento temporal causó graves daños en zonas rurales de Suncho Corral

Las fuertes ráfagas de viento provocaron serios destrozos en casas de decenas de familias, que por estas horas están siendo asistidas por organismos municipales.

Hoy 23:13

Un fuerte temporal azotó durante la tarde de este jueves a la zona rural de Suncho Corral, dejando un saldo de importantes daños materiales y numerosas familias afectadas. El fenómeno climático llegó después de varios días de temperaturas extremas que superaron ampliamente los valores habituales para esta época.

La tormenta se desató con fuertes ráfagas de viento, lluvia intensa y caída de granizo, lo que generó momentos de gran preocupación entre los pobladores. Aunque la precipitación trajo cierto alivio al provocar un marcado descenso en la temperatura, la violencia del viento ocasionó voladuras de chapas, derrumbes de viviendas precarias y daños estructurales en distintos parajes rurales.

La magnitud del temporal obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Empleados municipales, personal policial y equipos médicos trabajan desde horas de la siesta en la asistencia a las familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron parte de sus hogares o bienes personales.

Las autoridades locales continúan relevando la zona afectada para determinar el alcance total de los daños y coordinar la ayuda correspondiente. El fenómeno se suma a una semana marcada por el calor extremo y la inestabilidad climática que afecta a gran parte de la provincia.