SADEM homenajeó a músicos santiagueños distinguidos por la Legislatura Provincial

El acto tuvo lugar en el SUM de la Cámara de Diputados, donde las autoridades presentes hicieron entrega de las declaraciones de interés y diplomas a los artistas homenajeados.

27/11/2025

Como parte de las actividades conmemorativas del Día de la Música, el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), filial Santiago del Estero, realizó un significativo reconocimiento a músicos santiagueños que fueron distinguidos por la Legislatura Provincial por su extensa trayectoria artística y su permanente aporte a la cultura local.

El homenaje se concretó a partir de proyectos de Declaración de Interés Provincial, Cultural, Artístico y Sindical, impulsados por los diputados provinciales Nora Mercado, Orlando Ávila y Analía Herrera, quienes destacaron la necesidad de valorar a quienes, a través de la música, fortalecen la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia del pueblo santiagueño.

El acto tuvo lugar en el SUM de la Cámara de Diputados, donde las autoridades presentes hicieron entrega de las declaraciones de interés y diplomas a los artistas homenajeados. 

El reconocimiento puso en valor a músicos que dedicaron su vida a sostener las tradiciones, la historia y el sentir popular de la provincia, transformando a la música en un puente entre generaciones y en una herramienta esencial para la transmisión de valores culturales.

Con este acto institucional y el acompañamiento de SADEM, la Vicegobernación de la Provincia y la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero reafirman su compromiso con la cultura, el arte y la identidad provincial, reconociendo a quienes, desde la música, construyen memoria colectiva y enriquecen el patrimonio cultural de toda la comunidad.

