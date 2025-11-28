Estilo, calidad y diseño: Pato Pampa desembarcó en Santiago del Estero con su local número 37

La marca argentina suma un nuevo local a un mercado más exigente y competitivo.

Hoy 08:00

La reconocida marca argentina Pato Pampa abrió oficialmente su nuevo local en pleno centro de Santiago del Estero y dio un paso más en su ambicioso plan de expansión nacional. La inauguración se realizó con la presencia de referentes de la firma, quienes destacaron que esta apertura es “una alegría y una deuda pendiente” con el público santiagueño, según lo indicó Juan José Bertolino, fundador de la marca. Con este espacio, la marca suma 37 tiendas en funcionamiento en el país, y abrirá el número 38 en Jujuy. Antes de fin de año, también llegarán a Tandil y Salta.

Desde la empresa adelantaron que el crecimiento continuará durante 2026, con aperturas previstas entre febrero y marzo en Neuquén y otras ciudades aún por confirmar. “Vamos a terminar el año con 41 locales. El mercado será cada vez más exigente y competitivo, con marcas internacionales que desembarcan en la Argentina. Por eso apostamos a locales sólidos, con propuestas a la altura de cualquier firma global”, remarcaron, confiados en la gestión comercial que llevará adelante Karina Nazar, responsable del nuevo espacio en Santiago.

Los directivos subrayaron el desafío que implica sostener una marca nacional en un contexto donde la industria de la indumentaria está fuertemente golpeada por la importación. Sin embargo, destacaron que Pato Pampa mantiene su compromiso con la producción local. “Compramos algodón en Chaco y Santiago del Estero, lo enviamos a hilar y fabricamos nuestras propias telas. Eso es motivo de orgullo y, sobre todo, una forma de generar trabajo, valor y esperanza”, insistió Karina Nazar.

Con diseño, identidad argentina y una apuesta decidida a la calidad, la empresaria insistió que a través de Pato Pampa se inicia un camino en Santiago del Estero “apostando a lo nuestro”, esperando consolidarse en una plaza que, aseguran, recibirá con calidez una propuesta que busca competir de igual a igual con las grandes marcas internacionales.