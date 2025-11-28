Crítica de "La voz de Hind"

La cinta está construida con las grabaciones reales de la llamada de socorro de una niña palestina atrapada en un coche entre tanques.

Hoy 07:25

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

'La voz de Hind' se ha presentado en el Festival de San Sebastián, después de su paso por la Mostra de Venecia, donde consiguió el Gran Premio del Jurado. Es el último trabajo de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, nominada al Oscar por ‘El hombre que vendió su piel’ (2020) y ‘Las cuatro hijas’ (2023).

Precisamente cuando se encontraba promocionando esta última en Los Ángeles supo del asesinato de Hind Rajab, una niña de seis años que huía con parte de su familia después de que el ejército de Israel ordenara evacuar la zona donde vivía, al norte de Gaza. El coche en el que viajaba había sido alcanzado por las balas y ella, la única superviviente, estaba atrapada en su interior rodeada de tanques.

Varios medios difundieron fragmentos de sus llamadas telefónicas pidiendo auxilio y la cineasta dejó todo lo que estaba haciendo para ponerse en contacto con la Media Luna Roja de Palestina, que conservaba la grabación completa. Le dieron 70 minutos de audios con las conversaciones entre los trabajadores de la organización y la niña. Ben Hania podía haber hecho muchas cosas con esa historia, y decidió hacer la más honesta con la memoria de Hind y con su madre, cuyo permiso era condición indispensable para hacer esta película. También la más audaz cinematográficamente hablando.

Su cine siempre se ha movido en una zona porosa entre la realidad y la ficción. Ya lo hizo en el documental ‘Las cuatro hijas’, donde dos de ellas están interpretadas por actrices profesionales y las otras dos por las auténticas protagonistas de la historia. También la madre saltaba de la madre real a la interpretada por una actriz. Hay que ser muy virtuosa para que semejante artefacto funcione y ella maneja tan bien el lenguaje cinematográfico que le permite abrazar ambos mundos a la vez.

En ‘La voz de Hind’ la narración está vertebrada por esas grabaciones reales, acreditadas cada vez que se recurre a ellas en un ejercicio de transparencia absoluta con el espectador. Pero la historia está narrada desde el punto de vista de los trabajadores del centro de la Media Luna Roja en Ramala (Cisjordania), que son quienes atendieron la llamada. Y ellos están interpretados por actores profesionales. Toda la acción sucede en esa oficina y ahí la directora demuestra también su soberbio manejo del espacio y de la puesta en escena jugando con cristales que nos permiten contemplar a varios personajes a la vez, incluso ver reflejados a los que están fuera de campo.

‘La voz de Hind’ carga con un terrible peso tanto en lo narrativo como en lo moral: sabemos que Hind no logró sobrevivir. Tampoco el médico y el conductor de la ambulancia que acudieron en su ayuda. Todos fueron víctimas del ejército israelí. Aún así la película vuela en lo más alto, se vale de diferentes elementos para mantener la tensión y seguir ese intento de rescate agónico que tan solo estaba a ocho minutos de ella. Kaouther Ben Hania sabe que no necesita enseñarnos nada, que es más poderoso lo que no se ve que lo que se muestra.

Cualquiera sabe que nada asusta más a una niña que encontrarse sola en medio de la noche. Imaginarla, además, rodeada de cadáveres, de disparos y apuntada por un tanque hiela la sangre. Y su llanto pidiendo una ayuda que no llegó es un dolor que nos pertenece a todos. Porque hay muchas Hinds más. Ya al final de la película, la directora rompe una vez más el pacto de la ficción para enseñarnos un móvil con los personajes reales al mismo tiempo que vemos a quienes los interpretan en el set. También vemos imágenes reales tomadas por quienes pudieron acceder al coche y la ambulancia 12 días después, cuando el ejército de Israel despejó la zona. Porque no podía ser de otra manera, porque esta película existe para que escuchemos esa voz de Hind. Y porque es su forma de decirnos que la verdad y la memoria son pilares que sostienen al cine más grande.

'La voz de Hind' fue producida por Nadim Cheikhrouha, Odessa Rae y James Wilson, productor también de 'La zona de interés'. Ya con la película terminada se unieron varios productores ejecutivos que ayudarán a su distribución internacional, entre ellos Brad Pitt y sus socio de la compañía Plan B, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer,

Para ver la película más desgarradora y necesaria en años.