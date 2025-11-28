Tres detenidos por violento asalto a mano armada a un ganadero de Quimilí

A un sospechoso le fue incautada una pistola que figura a nombre de un policía. En el atraco los delincuentes se alzaron con U$S 13.100 y más $ 1.136.100.

Hoy 07:42

Tres hombres fueron detenidos en Quimilí, departamento Moreno, en el marco de la investigación por el robo de una caja fuerte con más de $200.000.000 ocurrido el 7 de septiembre en el barrio Centro. El hecho tuvo como víctima al cuidador de la vivienda, quien fue reducido por cuatro personas encapuchadas que se hicieron pasar por policías para ingresar al domicilio.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes golpearon la puerta y, tras identificarse falsamente como personal policial, lograron que el cuidador abriera una ventana. En ese momento lo golpearon y tomaron el control del lugar. Luego sustrajeron una caja fuerte ubicada en una habitación utilizada como vestidor y biblioteca. La caja fue encontrada horas después vacía en un canal de la ciudad de Loreto.

A pedido de la fiscal Fernanda Vittar y con autorización del juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, personal de la División Robo y Hurto de La Banda realizó ayer tres allanamientos simultáneos en Quimilí.

En un domicilio ubicado en pasaje Público y calle Santa Dorotea fue detenido Enzo Miguel Sosa, de 33 años. Allí secuestraron un arma de fuego, tres teléfonos celulares y $1.136.100. Según fuentes de la investigación, el arma habría estado asignada previamente a un funcionario policial en 2023.

En un segundo operativo, en una vivienda de calle Pública cercana a la Ruta 89, fue detenido Gonzalo Delgado, de 28 años, y se incautó un teléfono celular.

El tercer allanamiento se llevó a cabo en una propiedad situada en avenida Avellaneda y calle 4, donde fue aprehendido Matías Alejandro Godoy, de 34 años. En el lugar se secuestraron USD 13.100 y un celular.

La investigación continúa para determinar la participación de los detenidos en el hecho y avanzar en la identificación de los restantes involucrados en el asalto.