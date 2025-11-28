Margot Robbie dijo que casi deja de actuar tras el rodaje de "El lobo de Wall Street"

La actriz australiana ha revelado que consideró seriamente dejar su carrera tras el rodaje de la famosa cinta de Martin Scorsese con la que saltó a la fama.

Hoy 08:00

Estrenada en 2013, El lobo de Wall Street fue la película que presentó a Margot Robbie al público internacional. En aquel momento tenía 23 años y una trayectoria breve en la que destacaba su participación en la serie “Pan Am”, cancelada tras su primera temporada. En la cinta, encabezada por Leonardo DiCaprio en uno de los papeles más celebrados de su carrera, Robbie interpretó a Naomi Lapaglia, la pareja del protagonista.

El éxito del film, nominado a cinco premios Oscar —incluido Mejor Película— impulsó la carrera de Robbie, pero también la expuso a un nivel de atención pública que llegó a resultar abrumador.

Así lo contó la actriz en una entrevista con Vanity Fair, durante la promoción de Babylon, de Damien Chazelle. Robbie confesó que la repentina fama que experimentó tras el estreno la asustó al punto de evaluar alejarse del cine durante un tiempo.

“Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo era bastante horrible. Recuerdo haberle dicho a mi madre: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella me miró seria y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Ahí entendí que el único camino era seguir adelante”.

Y eso fue lo que hizo. Tras sumar nuevos proyectos y consolidar su popularidad con su interpretación de Harley Quinn en Escuadrón Suicida, Robbie fue nominada por primera vez al Oscar a Mejor Actriz por su papel en Yo, Tonya, donde interpretó a la patinadora Tonya Harding. Más adelante volvió a coincidir con DiCaprio en Érase una vez… en Hollywood, retomó el rol de Harley Quinn y obtuvo otra nominación al Oscar por Bombshell. En menos de una década, se estableció como una de las figuras centrales de Hollywood.

Respecto a su relación con la exposición mediática, Robbie aseguró que ha aprendido a manejarla: “Sé cruzar aeropuertos de incógnito y ahora reconozco quién intenta perjudicarme y cómo”, afirmó. También criticó la falta de normativas internacionales que protejan a las figuras públicas, señalando que su familia en Australia se vio envuelta en situaciones peligrosas debido al accionar de fotógrafos.

La actriz recordó el caso de unas fotos difundidas por medios en las que supuestamente aparecía llorando tras visitar a Cara Delevingne: “¿Estaba bien yo? ¿Estaba bien Cara? Sí y sí. Y además ni siquiera estaba en su casa: estaba frente a un Airbnb que había alquilado cinco días”, explicó. “¡Y no estaba llorando! Tenía algo en el ojo mientras intentaba agarrar mi mascarilla y sostener un café”.

La capacidad de Robbie para adaptarse a la fama fue clave para sostener su carrera y encarar proyectos propios, como “Barbie” (2023), un fenómeno cultural y uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años.