Granados reveló una categórica definición de Cristina Kirchner: "Mi candidato a presidente es Gerardo Zamora"

En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se hizo eco de una columna del periodista Marcelo Bonelli, donde revela que la expresidenta considera al gobernador Gerardo Zamora la figura más destacada de la oposición de cara a las presidenciables del 2027.

Hoy 08:38

En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó una columna del periodista Marcelo Bonelli, quien aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner considera al gobernador santiagueño Gerardo Zamora como la figura más destacada de la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con lo publicado por Bonelli, durante su período de prisión domiciliaria Cristina Fernández habría mantenido reuniones en las que expresó fuertes cuestionamientos hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según el periodista, la exmandataria habría remarcado: “No es mi candidato y lo voy a enfrentar. Mi candidato a presidente es Gerardo Zamora”. La frase aparece entrecomillada, lo que —siempre según Granados— reflejaría la literalidad de sus palabras.

En su repaso del panorama político y económico, Granados también destacó que Bonelli mencionó un clima de expectativa en torno a las reformas impositiva y laboral impulsadas por el Gobierno, así como tensiones vinculadas al rol de la CGT.

Según ese análisis, la competitividad empresarial continúa atravesada por costos elevados que dificultan hacer frente a productos importados, y se anticipa un 2026 complejo para el sector privado.