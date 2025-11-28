Nancy Ventura y Vale Nassif llegan a Casinos del Sol con una cena show imperdible

Las artistas actuarán este sábado en la renovada confitería del casino central, con un show que integra música en vivo, una propuesta gastronómica especial y una ambientación nocturna pensada exclusivamente para mayores de 18 años.

Casinos del Sol se prepara para una noche especial este sábado con la presentación de Nancy Ventura y Vale Nassif, dos voces que vienen ganando público con su estilo versátil y su energía en escena.

La actuación se realizará en la recientemente estrenada confitería del casino central, un espacio renovado que combina diseño, comodidad y una propuesta gastronómica pensada para realzar la experiencia del espectáculo.

La nueva confitería, ubicada en Av. Belgrano Sur 750, abre sus puertas con una agenda que apunta a instalarse como referencia en la vida nocturna local. Con iluminación cálida, detalles modernos y un entorno ideal para compartir, el lugar invita a disfrutar de una cena show que reúne música, sabores y entretenimiento en un ambiente exclusivo para mayores de 18 años.

Desde la organización anticiparon que el evento comenzará a las 23 horas y que Ventura y Nassif ofrecerán un recorrido musical amplio, pensado para atraer a distintos públicos.