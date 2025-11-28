Estudiantes hizo su descargo en redes tras la sanción de AFA y anticipó que prepara medidas para defenderse

El castigo al Pincha reavivó el fuego del escándalo del pasillo a Rosario Central y desde el club de La Plata avisaron que no se quedarán de brazos cruzados e intentarán revertir la situación.

Hoy 00:26

La polémica sanción de AFA a los 11 jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes realizaron el pasillo de espaldas a Rosario Central, continúa generando repercusiones. El castigo, que incluye dos partidos de suspensión diferidos para el plantel profesional y seis meses de inhabilitación para Juan Sebastián Verón, encendió un nuevo capítulo en el conflicto. Este jueves, el club publicó un comunicado oficial en el que dejó en claro que la situación está lejos de cerrarse.

En el mensaje difundido en redes sociales, la Comisión Directiva informó que se encuentra analizando en detalle la sanción “a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”. La imagen que acompañó el comunicado mostró a toda la dirigencia reunida, reforzando la idea de unidad ante la decisión del Tribunal de Disciplina.

Además, el club ratificó su respaldo absoluto a Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional. La sanción también afectó directamente al capitán, castigado con la prohibición de portar la cinta durante los próximos tres meses.

Qué puede pasar en Estudiantes tras la suspensión a Verón

El fallo provoca un escenario complejo para el Pincha, que podría perder a sus 11 titulares en las dos primeras fechas del Torneo Apertura o incluso en un potencial Trofeo de Campeones, en caso de coronarse en el Clausura. También se incluye una jornada del certamen siguiente, lo que agrava el panorama deportivo para el club.

En este contexto, Estudiantes deberá definir su estrategia de defensa. Acudir a la Justicia ordinaria es una alternativa, aunque históricamente implica riesgos por posibles sanciones de FIFA, lo que limita esa vía. Otra opción será apostar al trabajo político interno, buscando apoyo en Futbolistas Argentinos Agremiados o realizando nuevas presentaciones ante el Tribunal de Disciplina para intentar reducir las penas.

Algunas sanciones suelen atenuarse durante los recesos entre torneos, pero esta vez el clima es más tenso. Desde los pasillos de Viamonte y Puerto Madero, la postura indica que el conflicto escaló a una cuestión de Estado, un escenario en el que nadie pretende ceder terreno.