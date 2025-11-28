Ingresar
Insólito accidente: un insecto provocó el vuelco de un auto en Córdoba

El conductor del rodado perdió el control cuando intentó sacarse de encima el “bichito” que de imprevisto se metió al habitáculo. Solamente hubo que lamentar daños materiales.

Hoy 10:00

Un insólito accidente de tránsito se registró este viernes en Esquiú al 880, en la ciudad de Córdoba, donde un Fiat Palio terminó volcado. El siniestro obligó a interrumpir el carril derecho de la calle, ya que el vehículo quedó ocupando por completo ese sector de la calzada.

Según relató la madre del joven que conducía el auto, el vuelco se produjo luego de que un insecto ingresara a la cabina mientras circulaba hacia su casa antes de ir a trabajar. "Se le metió un bicho en el auto y, apenas un segundo que bajó la vista, se le fue el auto y le pegó en la punta a otro que está estacionado", explicó. 

Tras el impacto, el Palio se desestabilizó y terminó volcado. Pese a lo espectacular del siniestro, la mujer confirmó que su hijo sufrió únicamente lesiones menores. "Él está bien, tiene unos pequeños raspones, nada más", afirmó.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y coordinar el retiro del vehículo. El carril derecho de Esquiú permanecía cortado hasta la remoción del auto siniestrado.

