Quentin Tarantino acusa a la autora de Los juegos del hambre de copiar otra novela

"No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins por todo lo que tiene", expresó enojado.

Hoy 09:34

En diversas oportunidades, Quentin Tarantino ha expresado su devoción por Battle Royale, la película estrenada en el año 2000, dirigida por Kinji Fukasaku y basada en la novela homónima de Koushun Takami, que él desearía haber dirigido. Se trata de un film de culto japonés que cuenta la historia de un grupo de alumnos escolares enviados por el gobierno a enfrentarse en una isla desierta bajo las crueles reglas de un juego de supervivencia. Esta premisa ha sido imitada en diversas ocasiones, tanto en El juego del calamar como en la saga Los juegos del hambre, tal como señaló Tarantino en diálogo con The Bret Easton Ellis Podcast.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins por todo lo que tiene”, expresó sobre la saga literaria que luego fue adaptada al cine. “¡Simplemente copiaron el libro! Los críticos literarios estúpidos no van a ver una película japonesa llamada Battle Royale, así que nunca la criticaron. Hablaron de que era lo más original que habían leído en su vida. En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: ‘¡Qué demonios! ¡Esto es solo Battle Royale, pero apto para todos los públicos!’”, agregó.

Y esta no es la primera vez que el director de Pulp Fiction hace este descargo públicamente. Fue en una entrevista de 2022 en Jimmy Kimmel Live donde volvió a referirse a lo que considera un plagio: “Soy un gran fan de la película japonesa Battle Royale, que es en la que se basa Los juegos del hambre. Bueno, Los juegos del hambre la ha destruido. Habría sido genial haber dirigido Battle Royale”. Sobre su experiencia con la película, el director relató que quedó completamente fascinado desde el primer visionado, cuando el propio Kinji Fukasaku lo invitó a una proyección privada.

“No tenía ni idea de qué carajo estaba a punto de ver”, dijo. “¡Y, maldita sea! Ni siquiera sé qué vi. Fue una locura… Tres meses después, estaba en el Festival de Cine de Seattle. Iban a proyectar Battle Royale a medianoche. Nadie la había visto en Estados Unidos todavía. Llegué a la función de medianoche y fue una de las más emocionantes mientras esperaba a que empezara la película. Sabía lo que iban a ver. ¡Esto va a ofrecer más de lo que imaginan! No están preparados para lo que va a ofrecer. Saberlo fue poder”, reveló Tarantino.