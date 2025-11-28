Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 39º
X
Somos Deporte

En vivo: Flamengo y Palmeiras buscan la gloria en la gran final de la Copa Libertadores

El ganador será el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces el torneo de clubes más importante de América. Arranca a las 18 con transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 19:55
Flamengo Palmeiras

El Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Libertadores, que por séptima edición consecutiva quedará en manos de un equipo brasileño. El duelo decisivo se jugará desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+. El argentino Darío Herrera será el árbitro principal y en el VAR estará Héctor Paletta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: FOX SPORTS - TELEFÉ

TEMAS Copa Libertadores Clube de Regatas do Flamengo Palmeiras

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  2. 2. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  3. 3. Franco Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar de la F1
  4. 4. Sigue prófugo un policía de la provincia en la causa que investiga controles falsos a tours de compras
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT