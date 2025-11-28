En vivo: Flamengo y Palmeiras buscan la gloria en la gran final de la Copa Libertadores

El ganador será el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces el torneo de clubes más importante de América. Arranca a las 18 con transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 19:55

El Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Libertadores, que por séptima edición consecutiva quedará en manos de un equipo brasileño. El duelo decisivo se jugará desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+. El argentino Darío Herrera será el árbitro principal y en el VAR estará Héctor Paletta.

