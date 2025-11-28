"Voy a estudiar la transparencia de la AFA desde el Senado", dijo Bullrich

La exfuncionaria, que hoy jurará como legisladora, apuntó contra “Chiqui” Tapia y aseguró que hay muchas irregularidades en el organismo rector del fútbol argentino sobre las cuales posará su mirada desde el Congreso.

El Gobierno decidió involucrarse de lleno en el conflicto que se desató en el fútbol argentino en las últimas semanas. A pocas horas de asumir como senadora, Patricia Bullrich - una de las funcionarias más importantes del Gobierno - anticipó que desde su nuevo rol en el Congreso investigará a la Asociación del Fútbol Argentino. La dirigente afirmó que pondrá el foco en la transparencia.

“Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, aseguró Bullrich en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. La exministra insistió en que existen fallas graves en la conducción.

Durante el reportaje, la ministra saliente dijo que hay muchas irregularidades en la AFA y aseguró que los clubes están de rehenes y apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia. Bullrich calificó la situación como preocupante.

Al ser consultada sobre una posible intervención nacional de la AFA, la senadora electa dijo: “Eso algo que no puedo decir, no lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”. Evitó confirmar la intervención, pero no descartó el análisis jurídico.

“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total”, sostuvo. Además cuestionó a quienes rodean al presidente del organismo: “Está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias”. Bullrich vinculó este entorno con prácticas poco claras.

Bullrich también criticó el sistema de votación interna dentro de la entidad. “¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”, planteó. Cuando el periodista recordó que actualmente solo votan setenta clubes, la dirigente retrucó: “Por supuesto, y acuérdese que cuando casi cambia la AFA, apareció un voto de más. Treinta y ocho, treinta y ocho”. La senadora electa puso en duda la legitimidad de los procesos internos.

Además, Bullrich cuestionó el poder sancionatorio de la organización futbolística. “¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a alguien que rompe la ley?”, preguntó. En ese punto aludió al caso de Estudiantes de La Plata: “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble”. Calificó esta medida como desproporcionada.

Durante la conversación, Bullrich reforzó la idea de que existen vínculos de dependencia entre la AFA y los clubes. “Los tiene de rehenes a los clubes”, afirmó. Luego amplió: “Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad. ¿Dónde los tienen agarrados a los clubes?”. Aseguró que el esquema actual limita la autonomía institucional.

La futura senadora apuntó directamente a Claudio “Chiqui” Tapia. “No puede ser que todos saben que hay hijos y entrenadores, clubes que están acomodados, estadios que están acomodados”, dijo. Y agregó: “Si usted hace una consulta popular, Tapia no se queda un día en la AFA”. Sostuvo que existe un entramado de favoritismos.

Bullrich comparó el manejo de la entidad con una lógica extorsiva. “Si querés ser sociedad anónima, te bajan la caña. Si no, aceptás que hay un título que no estaba previsto y que no está merecido. La AFA regala títulos, entonces es como la inflación: cuando uno emite, los títulos pierden valor”. También señaló que esa situación perjudica la formación de juveniles: “Perdemos el sub-17 porque tenemos poca capacidad de tener las escuelas que hoy la Argentina podría tener, si realmente hay más inversión”. Afirmó que este escenario impacta directamente en el desarrollo deportivo del país.