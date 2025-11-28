Limpieza en River: los posibles destinos de los seis jugadores que se van

Varios históricos de Madrid, entre ellos Enzo Pérez, no seguirán en el Millonario y están en la búsqueda de un nuevo club. Algunos, como Nacho Fernández, ya tienen encaminado su próximo equipo.

Hoy 10:26

Tras cerrar un “pésimo” año futbolístico, Marcelo Gallardo tomó una decisión drástica en River: los seis futbolistas cuyo contrato vence en diciembre no renovarán y dejarán la institución como jugadores libres. Entre ellos aparecen nombres emblemáticos de la final de Madrid. El propio entrenador fue quien les comunicó la determinación.

Este viernes, después de despedirse del plantel, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni abandonarán el River Camp y comenzarán una nueva etapa en sus carreras. Algunos ya tienen opciones encaminadas; otros, en cambio, atraviesan un panorama incierto.

Enzo Pérez: final abierto para el capitán

Notificado por Gallardo de que no será tenido en cuenta en 2026, el mendocino empezó a analizar su futuro. A sus 39 años, su intención es seguir jugando y Estudiantes aparece como posibilidad, el mismo club al que volvió en 2024 antes de regresar a Núñez. Sin embargo, no hay nada confirmado y la historia sigue abierta.

Nacho Fernández: regreso inminente a Gimnasia

Consciente de que su ciclo en River estaba cerrado, Gimnasia ya avanzó en las charlas para repatriar a Nacho Fernández, de 35 años. El zurdo volvería al club que lo vio nacer, más allá del resultado de las elecciones del 29 de noviembre.

Milton Casco: otra vez rumbo a La Plata

El lateral izquierdo también aparece en el radar del Lobo, aunque su salida cayó como una sorpresa. La posible llegada de Nacho al Bosque y la chance de cerrar su carrera donde surgió, a los 37 años, seducen al defensor.

Miguel Borja: México y América de Cali en carrera

Con 62 goles en más de tres años, el colombiano se marcha tras un desgaste evidente y un rol cada vez más secundario. Tigres es uno de los clubes mexicanos interesados, y también aparece América de Cali, aunque su representante descartó por ahora un regreso a Colombia.

Pity Martínez: futuro incierto por sus lesiones

El Pity es el caso más complicado. Sin minutos desde hace más de dos meses y afectado por reiterados desgarros, su futuro es una incógnita. No hay indicios concretos sobre dónde continuará su carrera.

Federico Gattoni: regreso obligado al Sevilla

Finalizado su préstamo, Gattoni volverá al Sevilla tras una estadía en River casi sin participación: apenas jugó 90 minutos en este 2025. Su continuidad temporal se debió a un detalle económico, ya que si se marchaba en junio, River debía pagar casi un millón de euros por interrumpir la cesión.