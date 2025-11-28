Conmoción en Santa Fe: un choque frontal se cobró la vida de cinco personas

La tragedia vial ocurrió sobre la ruta 90. Murieron cuatro mujeres y un hombre.

Hoy 10:30

Una tragedia vial se produjo este viernes en la ruta provincial 90 entre las localidades de Alcorta y Máximo Paz, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cuatro mujeres y un hombre murieron en un choque frontal entre dos automóviles a la altura del kilómetro 86 de esa vía de comunicación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el episodio sucedió alrededor de las 0.20 de hoy entre dos autos: un Ford Focus, conducido por hombre mayor de edad oriundo de Alcorta y un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz.

Como consecuencia del impacto, precisa La Capital de Rosario, tres de las víctimas fallecieron en forma instantánea. La cuarta pudo ser rescatada con vida del interior del rodado y derivada al Hospital Samco de la zona, pero murió a los pocos minutos mientras era atendida por los médicos.

Otro vehículo involucrado en el choque

Las fuentes de la APSV agregaron que otro vehículo se vio involucrado en el siniestro. Se trató de una camioneta Ford Ecosport, en la que iban dos hombres, que colisionó con partes de los autos que chocaron antes y quedaron sobre el asfalto. Los voceros aclararon que los ocupantes de la Ecosport no sufrieron lesiones.

Luego de las tareas de pericias y demás investigaciones, Bomberos Voluntarios de Alcorta y Máximo Paz trabajaron en la extracción de las víctimas que se encontraban en los distintos habitáculos. La ruta estuvo cortada en ese lugar hasta las 6.10, hora en que finalizaron las tareas de los peritos.