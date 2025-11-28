Sled Training: el entrenamiento que gana terreno por su eficacia y simplicidad

Este método, tan simple como desafiante, se posiciona entre los más completos del momento. Aunque parezca moderno, sus raíces se remontan a prácticas antiguas.

Hoy 10:41

La moda fitness se empezó a implementar desde hace un tiempo, pero a veces resulta difícil saber qué tipo de ejercicio se adapta realmente a nuestros objetivos. Muchos, al entrenar, queremos tonificar, ganar fuerza, mejorar la resistencia y además quemar grasa, pero sin tener que pasar horas en el gimnasio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, el Sled Training o entrenamiento con trineo se ganó un lugar entre los métodos más completos y efectivos y, aunque parece una tendencia reciente, su origen es mucho más antiguo.

“Empujar o tirar de objetos pesados forma parte del entrenamiento deportivo desde la antigüedad”, explican los expertos, sin embargo, el uso moderno de los trineos de entrenamiento se popularizó a principios de la década de 2000, cuando entrenadores de alto rendimiento comenzaron a incorporarlos en sus programas para mejorar la potencia y la condición física general de los atletas.

En la actualidad, este entrenamiento lo encontramos en boxes de crossfit, gimnasios funcionales y hasta en parques, donde basta con una superficie lisa y ganas de darlo todo.

El sled training tiene beneficios

El trineo de entrenamiento tiene una base metálica sobre la que se colocan discos de peso y puede ser empujada o tirada mediante asas o arrastrada con un arnés y una correa. A primera vista, parece un ejercicio sencillo, pero basta con intentarlo una vez para descubrir lo exigente que puede llegar a ser.

El entrenador y especialista en rendimiento físico estadounidense Michael Atunrase dio siete razones por las cuáles conviene hacer esta disciplina: