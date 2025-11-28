Fentanilo contaminado: la Policía Federal secuestró un cargamento de 82 mil ampollas

El operativo nacional busca determinar cómo llegó al mercado un medicamento que ya se asocia a 173 fallecimientos y cuya elaboración sigue bajo la lupa.

Hoy 10:58

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal llevaron adelante una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se incautaron más de 82 mil ampollas de fentanilo adulterado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se realizó en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” de los lotes 31202 y 31244. Fue ordenado por el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y se llevó a cabo bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a personal especializado de la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía.

El recall, o retiro del mercado del medicamento contaminado, está a cargo del titular del certificado de especialidad medicinal, es decir, HLB Pharma Group S.A.. Sin embargo, según sostuvo Kreplak en el fallo, “debido a su incumplimiento, debió ser suplida por el juzgado, mediante el libramiento de oficios a los ministerios de Salud de todo el país y a todos los efectores de salud que habían adquirido el producto”.

Además, el magistrado apuntó contra la ANMAT, organismo al que acusó de dar una respuesta lenta e incompleta para iniciar el retiro obligatorio del fentanilo adulterado en todo el territorio nacional. Según la resolución, esa falta de eficacia obligó a la Justicia a desplegar un procedimiento propio para reunir las ampollas adulteradas.

El retiro comenzó el martes 25 de noviembre, cuando se retiraron las ampollas contaminadas de hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El miércoles 26, el despliegue llegó a Córdoba, Santa Fe y Formosa. El jueves 27, se secuestró más material en Córdoba, Rosario y Formosa. Este viernes 28, el operativo finalizará con la entrega y almacenamiento final de las pruebas reunidas.

Según informó el Ministerio de Salud, la ANMAT y la cartera comandada por Patricia Bullrich “son los depositarios, por lo que reciben las ampollas y las guardan en custodia para luego proceder a su destrucción, cuando lo ordene la Justicia”.

Por el momento, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa denominada “Fentanilo adulterado”.

La causa se inició tras el reporte de 58 personas muertas luego de recibir dosis de fentanilo contaminado microbiológicamente. Con el correr de las semanas, la cifra continuó creciendo y actualmente hay 173 muertes bajo investigación.

Según un estudio ordenado por Kreplak, que analizó 40 historias clínicas, 38 de los fallecimientos correspondieron a infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

A raíz de estos hechos, la ANMAT radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública en abril de este año y alertó sobre irregularidades cometidas por un laboratorio proveedor.

Frente a la gravedad del caso, los investigadores dieron intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, y a la Secretaría N.º 8, encabezada por Ramiro Riera, que instruyó profundizar las tareas de investigación.

Desde entonces, personal de la Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad y la ANMAT, realizó trabajos de campo que permitieron identificar dos laboratorios como proveedores del fentanilo contaminado.

También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del producto, de las cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.

Como estos centros estaban distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, se pidió colaboración a las delegaciones federales con jurisdicción en cada zona. Los responsables fueron notificados y debieron resguardar los lotes mediante actas compromisorias de depósito judicial.