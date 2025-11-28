EN VIVO - La Cámara Alta suma 23 senadores que juran e inician la renovación del Congreso

Gerardo Zamora, Esther del Carmen Moreno y Emilio "Pichón" Neder son los legisladores que represantarán a Santiago del Estero.

Hoy 11:19

Este viernes, desde las 11, el Senado de la Nación incorporará a 23 nuevos legisladores electos en los comicios de octubre, dando inicio al proceso de renovación parlamentaria que alcanzará de manera plena a ambas cámaras a partir de diciembre.

En el caso de Santiago del Estero, la lista del Frente Cívico, encabezada por el gobernador Gerardo Zamora, se impuso en las urnas en octubre y aseguró dos de las tres bancas en disputa. Zamora asumirá su puesto en el Senado acompañado por la actual diputada provincial Esther del Carmen Moreno, quien ocupará la banca correspondiente a la primera minoría local.

La tercera banca quedó en manos del peronista José Emilio “Pichón” Neder, de Fuerza Patria, quien logró renovar su mandato luego de desempeñarse como senador desde 2019. Con esta nueva participación, el dirigente suma un nuevo período en la Cámara Alta.

De este modo, Gerardo Zamora, Esther del Carmen Moreno y Emilio “Pichón” Neder serán los representantes santiagueños en el Senado a partir de esta nueva etapa legislativa, en un contexto político marcado por la recomposición de fuerzas y el inicio de un nuevo ciclo institucional en el país.