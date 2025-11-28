Juraron los senadores santiagueños Gerardo Zamora, Elia Moreno y Emilio "Pichón" Neder

Representarán a la provincia junto a 23 legisladores renuevan el Congreso.

Hoy 12:48

Este viernes, desde las 11, el Senado de la Nación incorporó a 23 nuevos legisladores electos en los comicios de octubre, dando inicio al proceso de renovación parlamentaria que continuará en diciembre con la plena recomposición de ambas cámaras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el caso de Santiago del Estero, la lista del Frente Cívico —encabezada por el gobernador Gerardo Zamora— se impuso en las urnas y aseguró dos de las tres bancas en disputa. Durante la ceremonia, Zamora juró su cargo en la Cámara Alta acompañado por toda su familia. Antes, prestó juraramento la actual diputada provincial Esther del Carmen Moreno, quien asumió por primera vez.

La tercera banca quedó en manos del peronista José Emilio “Pichón” Neder, de Fuerza Patria, quien renovó su mandato tras desempeñarse como senador desde 2019. Con esta jura, el dirigente inicia un nuevo período legislativo.

De este modo, Gerardo Zamora, Esther del Carmen Moreno y Emilio “Pichón” Neder quedaron confirmados como los representantes santiagueños en el Senado en esta nueva etapa institucional, marcada por la reconfiguración del mapa político y el comienzo de un nuevo ciclo parlamentario en el país.