Santiago del Estero obtuvo importantes premiaciones en la última fase de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

La participación de estudiantes y docentes santiagueños volvió a sobresalir a nivel nacional, con premiaciones en proyectos tecnológicos, ambientales y producciones literarias dentro de la edición 2025 de la feria.

Hoy 11:31

La delegación santiagueña tuvo una destacada participación en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología 2025. La última fase, correspondiente al Eje Tecnología y realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó múltiples distinciones para la provincia en diversas categorías y niveles educativos, subrayando la calidad y el compromiso de los proyectos presentados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La participación provincial fue coordinada por el Programa Jardines y Escuelas en Ferias, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santiago del Estero. La delegación estuvo encabezada por la Coordinadora Jurisdiccional de Ferias de Ciencia y Tecnología, CPN María Dell’Aringa, e integrada por estudiantes de nueve instituciones educativas, docentes asesores, valoradores y equipo técnico.

El proyecto de Nivel Inicial “Q’upa App”, del Jardín Municipal Nº 15 María Isabel Rodríguez de Páez de la ciudad Capital, fue reconocido como Destacado Nacional por el Ministerio de Capital Humano —Secretaría de Educación—. Además, recibió menciones especiales y distintos reconocimientos provinciales y nacionales por su aporte al cuidado del ambiente, destacándose la labor de las docentes expositoras.

A su vez, el proyecto “Ecomonte”, del Agrupamiento N° 86.114/073 de la localidad de Luján (Dpto. Guasayán), obtuvo un reconocimiento especial por parte del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa y por la propia Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

El proyecto “Menos sello, más salud”, realizado por estudiantes de 5° año del Colegio Divino Corazón de Jesús de El Bobadal (Dpto. Jiménez), recibió una mención especial de Participación Distinguida.

En tanto, el proyecto “Automatización”, de la Escuela Técnica N° 3 Santiago Maradona de la ciudad Capital, fue distinguido con Participación Distinguida y Reconocimiento Nacional por el Ministerio de Capital Humano —Secretaría de Educación—.

Premiaciones en Desafíos Creativos 2025

En la primera edición de Desafíos Creativos 2025, organizada por la Coordinación Nacional de Ferias y la Biblioteca Nacional del Maestro, y orientada a promover la creatividad literaria y artística mediante la integración STEAM (ciencia, tecnología, arte y matemática), participaron más de 500 trabajos de estudiantes de todo el país. En ese marco, la provincia obtuvo dos primeros premios nacionales.

En la categoría “Microrrelatos”, fue distinguido el trabajo del Colegio San José de Calasanz LL24 de Pampa de los Guanacos, realizado por el alumno Alejo Gines Cañete junto a la docente María Valeria Coriale.

En la categoría “Poesías”, recibió el primer premio el Colegio Sagrada Familia LL83 de Añatuya, representado por la alumna Martina Farías y la docente Noelia Geraldin Paz.

El Programa Jardines y Escuelas en Ferias felicitó a los estudiantes, docentes y comunidades educativas participantes, resaltando su esfuerzo, dedicación y aporte al desarrollo educativo y científico de la provincia.