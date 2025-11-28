Fiebre Golden en Buenos Aires: organizan una juntada masiva para romper un récord histórico

La convocatoria explota en redes. Dueños de todo el país preparan a sus Golden Retriever para un encuentro único que buscará marcar un antes y un después.

Hoy 11:22

En redes sociales comenzó a circular una particular convocatoria para CABA, que tiene como protagonistas a los perros más cariñosos y carismáticos del planeta: los Golden Retriever. El próximo domingo 30 de noviembre se realizará una juntada multitudinaria en Buenos Aires, que tiene como objetivo romper el récord mundial de mayor cantidad de perros dorados reunidos en un solo lugar.

Esta locura fue organizada por Fausto Duperré, dueño de un Golden llamado Oli, quien ya está catalogando este evento como “la locura más grande del mundo”.

Fausto confiesa que, tras participar en 2023 de una juntada de 150 Golden en España, sintió que en Argentina podía alcanzar una meta mucho más ambiciosa. El récord actual lo ostenta la ciudad de Vancouver, Canadá, que logró reunir 2.000 Golden Retriever. El desafío de Duperré es superar esa marca juntando más de 2.500 perros dorados en la Plaza Berlín.

Los detalles de la convocatoria

La reunión de mascotas será en la Plaza Berlín, un espacio verde que forma parte de los Bosques de Palermo, en Caba. La plaza se ubica estratégicamente en la zona que cruza Avenida Figueroa Alcorta, Avenida Dorrego y Avenida Illia. La cita es bien temprano, a las 10 de la mañana. El organizador ya avisó que noviembre, de ahora en adelante, debería ser “el mes de la ola dorada”.

Para los dueños ansiosos, la inscripción se hace a través de un formulario que se encuentra en el perfil de Fausto Duperré en redes sociales. Allí se debe indicar cuántos Golden lleva y desde dónde vienen. La convocatoria fue tremenda: hasta el momento, hay 3.800 Golden inscriptos, aunque Fausto enviará un segundo formulario cerca de la fecha para confirmar la asistencia y contabilizar a los participantes. Aunque es en Caba, se espera que lleguen perros de todas partes de la Argentina.